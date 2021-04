Junge Frau stürzt in Rheine 40 Meter tief in eine Kiesgrube

Die in eine Kiesgrube abgestürzte 19-jährige Frau musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

NVM-TV

Rheine. Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am späten Montagabend: Eine Frau ist in Rheine in die tiefe Grube eines ehemaligen Kieswerkes gefallen und wurde dabei schwer verletzt.

Dieser Einsatz hat die Mitarbeiter der Feuerwehr und vom Rettungsdienst gleich vor mehrere Herausforderungen gestellt: Eine junge Frau stürzt im Rheiner Stadtteil Hauenhorst in die tiefe Grube eines ehemaligen Kies- und Kalkwerkes. Nac