Feuerwehr zu vermutetem Gasausbruch in Salzbergen alarmiert

Unter dem Einsatzstichwort Gasgeruch eilte die Feuerwehr Salzbergen am Dienstagmittag in die Siemensstraße.

Michael Gründel

Salzbergen. Helle Aufregung am Dienstagmittag in der Siemensstraße in Salzbergen. Weil ein Gasausbruch vermutet wurde, eilte die Feuerwehr zu einem Wohnhaus.

Nach Angaben der Polizei war in einem Keller vermeintlicher Gasgeruch festgestellt worden. Die Bewohner verließen daraufhin das Gebäude. Die Feuerwehr konnte aber schnell Entwarnung geben. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Geruch vo