ISP baut Batterietestzentrum: Energiegeladen in Salzbergen

Das neue Batterietestzentrum vom Testinstitut ISP in Salzbergen ist europaweit eines der größten Einrichtungen seiner Art.

ISP Salzbergen

Salzbergen. Die Investition von Tono Nasch ins Batterietestzentrum von ISP in Salzbergen sagt viel aus über seine Fähigkeit, technologische Entwicklungen mit einer Perspektive fürs Unternehmen zu verbinden. Ein Kommentar.

Wie der Vater, so der Sohn: Die Investitionsentscheidung von Tono Nasch für das neue Batterietestzentrum in Salzbergen sagt viel aus über dessen Fähigkeiten, technologische Entwicklungen mit einer in die Zukunft gerichteten Perspektive für