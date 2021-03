Unbekannte haben auf die Bahnstrecke zwischen Bad Bentheim und Salzbergen am Montagabend zwei Betonteile gelegt.

Bundespolizei

Schüttorf/Salzbergen. Unbekannte haben auf die Bahnstrecke zwischen Bad Bentheim und Salzbergen am Montagabend zwei Betonteile gelegt. Ein Zug musste eine Vollbremsung hinlegen.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei am Montag gegen 18.50 Uhr an der Durchfahrt des Bahnhofs Schüttorf, kurz vor dem Bahnübergang Ohner Straße. Nachdem der Triebfahrzeugführer eines in Richtung Wanne-Eickel fahrenden Baugüterzuges