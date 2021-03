Das Emsland weigert sich, im benachbarten Rheine in Nordrhein-Westfalen kommt stattdessen Bewegung in die Diskussion um Raumluftfilter für Schulen.

Matthias Balk/dpa

Lingen. Der Ruf nach Luftfiltern in Schulen und Kindertagesstätten zum Schutz vor Corona wird im Emsland immer lauter. Der Landkreis verweigert sich – in Rheine hingegen werden sie jetzt getestet.

In der Stadt im Kreis Steinfurt, die unmittelbar an Salzbergen und Spelle im südlichen Emsland grenzt, kommt Bewegung in die Diskussion um Raumluftfilter für Schulen: Wie die Münsterländische Volkszeitung berichtet, werden mo