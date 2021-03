Symbolfoto: dpa

Salzbergen. Bei Salzbergen ist es am Dienstagmorgen auf der B 70 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Wie es in einer ersten Mitteilung der Polizei heißt, fuhr ein Auto gegen kurz nach 7 Uhr in Richtung Lingen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet dieses in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer versuchte mit seinem Fahrzeug