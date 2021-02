Salzbergen: GE baut mit an Europas größtem Windpark in Schweden

In Elfershausen/Bayern steht eine Cypress-Windenergieanlage von GE aus Salzbergen.

GE Renewable Energy

Salzbergen. In Schweden entsteht nach Angaben eines auf erneuerbare Energien spezialisierten Investors der größte Einzelwindpark an Land in Europa. Die Turbinen kommen aus Salzbergen.

Investor Luxcara mit Sitz in Hamburg verwaltet nach eigenen Angaben europaweit Solar- und Windkraftanlagen mit einem Leistungsvolumen von rund drei Gigawatt und einem entsprechenden Investitionsvolumen von mehr als drei Milliarden Euro.Der&