So regelt Salzbergen die Kita-Beiträge in der Corona-Krise

Auf den Einzug von Kita-Beiträgen verzichtet die Gemeinde Salzbergen vorerst.

dpa / Ralf Hirschberger

Salzbergen. In der Corona-Pandemie bleiben die Kindertagesstätten in Niedersachsen weiter beschlossen. Die Gemeinde Salzbergen hat jetzt eine Entscheidung getroffen, wie mit den Elternbeiträgen zu verfahren ist.

Im Februar gilt in Niedersachsen vorerst weiter: Kindertageseinrichtungen sind im Grundsatz geschlossen. Sie bieten aber weiterhin eine Notbetreuung in der Regel bis zur Hälfte der üblichen Gruppengrößen an (Krippe bis acht Kinde