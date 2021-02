Jörg Ottenhues und Lena Droste zu Corona-Regeln, Umsatzeinbußen und Verkauf am Valentinstag

Lena Droste vom Blumengeschäft Ottenhues in Salzbergen hofft, am Valentinstag nicht mehr durch ein Fenster, sondern wieder im Laden verkaufen zu dürfen.

Blumen Ottenhues

Salzbergen. Jörg Ottenhues besitzt vier Blumengeschäfte: Zwei in Rheine sowie je eines in Spelle und Salzbergen. Er und seine Mitarbeiterin Lena Droste berichten von unterschiedlichen Corona-Regeln, Umsatzeinbußen und Fensterverkäufen.

"Meine beiden Geschäfte in Nordrhein-Westfalen durften unter Beachtung von Auflagen wegen der Corona-Pandemie geöffnet bleiben", sagt Ottenhues. Seine beiden Geschäfte in Spelle und Salzbergen mussten jedoch wegen der do