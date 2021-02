Die Zeit an Bord genoss Luca Wilp in vollen Zügen.

Segeljungs

Salzbergen. Urlaub und weite Welt in Corona-Zeit - danach sehnen sich viele. Luca Wilp aus Salzbergen hat sich diesen Wunsch erfüllt und ist mit den Youtubern "Segeljungs" im November an Mexikos Küste in See gestochen. Dafür nahm der 19-Jährige auch die anschließende Quarantäne in Kauf.

Eine Affinität zum Wasser hatte Luca Wilp schon immer: Seit seiner Kindheit ist er Mitglied der örtlichen DLRG-Gruppe, inzwischen trainiert der heute 19-jährige Rettungsschwimmer selbst eine Jugendmannschaft. Mit der Segelei hatte er b