Arztpraxis von Dr. Jan Kubitz in Salzbergen renoviert

In den renovierten Räumen der Arztpraxis am Kirchplatz: Bürgermeister Andreas Kaiser und Dr. Jan Kubitz.

Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Die Praxis von Dr. Jan Kubitz im Ärztehaus am Kirchplatz in Salzbergen ist saniert worden. Durch die Investition der Gemeinde gibt es in dieser nun mehr Platz.

Vieles haben Politik und Selbstverwaltung auf den Weg gebracht, um Ärzte für das Landleben zu begeistern – mit mäßigem Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Derzeit setze sich die Erkenntnis durch: Um etwas zu erreichen,