Einbrecher dringen in Baustoffhandel in Salzbergen ein

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Baustoffhandel in Salzbergen (Symbolbild).

Gerd Schade

Salzbergen. Aus einem Baustoffhandel in Salzbergen haben Einbrecher eine Kettensäge und eine Gasflasche gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, drangen die Einbrecher in der Nacht zu Montag in den Lagerraum des Baustoffhandels an der Nordmeyerstraße in Salzbergen ein. Den Angaben zufolge verschafften sie sich gegen 2.40 Uhr Zugang zu dem Gebä