Osnabrück. Bei einem Unfall auf der A30 zwischen Rheine-Nord und Salzbergen sind am Freitagabend mehrere Personen verletzt worden.

