Salzbergen. Vier Männer sind am frühen Sonntag morgen bei einem Unfall auf der A30 kurz hinter der Abfahrt Salzbergen in Fahrtrichtung Osnabrück leicht verletzt worden.

