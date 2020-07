Salzbergen. Niedersachsenweit den fünften Platz im Rahmen des vom Landessportbund ausgerufenen Sportabzeichen-Schulwettbewerbs hat die Oberschule Salzbergen belegt. Für ihre Leistung wurde sie jetzt vom Kreissportbund Emsland ausgezeichnet wurde und erhielt zudem von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung einen Scheck über 100 Euro.

