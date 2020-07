Was macht das Unternehmen „tex idea care“ in Salzbergen?

Ein aufwendiges Transportsystem hat das Unternehmen „tex idea care“ in seiner Werkshalle in Salzbergen installiert.

Sebastian Hamel

Salzbergen. Große Modefirmen lassen ihre Produkte meist in fernen Ländern fertigen. Bis Blusen, T-Shirts, Hosen und Co. in deutschen Warenhäusern landen und den Kunden zum Kauf angeboten werden, legen sie also Tausende Kilometer per Schiff oder Flugzeug zurück. Wochenlange Transporte im Container sind keine Seltenheit. Wer nun denkt, nach der Ankunft in Europa werden die Teile einfach ausgepackt und in die Regale gehängt, hat weit gefehlt.