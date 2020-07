Salzbergen. Seit Montag wird eine Frau aus Salzbergen gesucht. Laut Landeskriminalamt Niedersachsen soll sie das Wohnhaus mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung verlassen haben.

Das Landeskriminalamt sucht nach Anja R. aus Salzbergen. Die 54-jährige Frau dürfte das Wohnhaus vermutlich am Montagmorgen mit ihrem blauen Golf mit dem Kennzeichen EL-LM 723 in unbekannte Richtung verlassen haben. Mögliche Aufenthaltsorte, wie auch die Bekleidung der vermissten Frau sind nicht bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landeskriminalamtes.

LKA Niedersachsen

Die 54-jährige Salzbergenerin ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hat langes braunes Haar. Sie trägt eine Brille. Hinweise zu ihrer Person oder zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort werden bei der Polizei in Lingen unter Tel. 0591 870 entgegengenommen.