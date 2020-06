Salzbergen. In Salzbergen hat ein 25-Jähriger Mann Polizisten gedroht, sie umzubringen und ihnen den Bauch aufzuschlitzen. Dies hat die Polizei mitgeteilt.

