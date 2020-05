Alkoholika aus Lkw in Salzbergen-Holsterfeld gestohlen

Hinweise nimmt die Polizei Salzbergen unter 05977 1088 entgegen.

Polizei

Salzbergen. Auf Alkoholika hatten es unbekannte Täter abgesehen, die sich in der Nacht zum Samstag an einem Sattelauflieger in Salzbergen-Holsterfeld zu schaffen machten.