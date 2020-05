Salzbergen. In der Nacht zum Freitag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf dem Gelände der Erdölraffinerie an der Neuenkirchener Straße in Salzbergen ausgerückt. Nach Angaben der Polizei wurde dort niemand verletzt.. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.

Molestiae aut nobis incidunt fuga eos ullam. Et est laudantium voluptatum nostrum commodi quia omnis. Voluptatum id rerum dolorem iusto. Amet nisi dolores aut officiis sequi exercitationem amet et. Ratione omnis eum ex ut aut aut nihil enim. Ut iusto repellat consectetur et consectetur ex in. Adipisci quisquam amet omnis. Veniam est asperiores mollitia officia hic officiis officiis. Recusandae velit voluptatibus vitae. Dolor est dolore possimus non et. Fuga similique qui laborum quo. Blanditiis explicabo earum consequatur molestiae. Et rerum vitae aut. Sit neque ea voluptate.