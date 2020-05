Salzbergen. Erfreulichen Besuch hatte jetzt das Seniorenpflegeheim Haus St. Josef in Salzbergen. Laut Pressemitteilung der Gemeinde überreichte Bürgermeister Andreas Kaiser an den Leiter des Pflegeheims, Reinhold Jeusfeld und den Pflegedienstleiter Klaus Reinken insgesamt 400 waschbare Mund-Nase-Schutzmasken.

