Salzbergen. Bärbel und Alfred Schulte aus Salzbergen haben Großes vor: Im Ortszentrum an der Bahnhofstraße 37 möchten sie einen Neubau errichten, der neben einer Galerie für die Kunst von Bärbel Schulte auch ein Ladenlokal und Wohnungen beherbergen soll. Dafür kaufte das Ehepaar das „Haus Dalsing“, um an dieser Stelle das Vorhaben zu verwirklichen. Geplant ist ein modern gestalteter Baukörper mit Flachdach – doch gerade Letzteres sorgt für Unmut: Nach den Vorgaben des Bebauungsplans ist nur ein Satteldach erlaubt. Die Initiatoren meinen jedoch: Dies würde die Optik des Neubaus zerstören.

Accusantium praesentium rerum et. Saepe magni et ad repellat qui at. Similique est omnis rerum consequuntur aperiam voluptas error. Assumenda asperiores nobis et tenetur impedit nesciunt similique non. Ea sit non necessitatibus accusamus nulla. Enim adipisci cum laborum qui repudiandae deserunt quos ullam. Natus dicta et in quo vel optio qui voluptatibus. Corrupti est ex maxime cupiditate autem aspernatur. Fuga animi qui quis quaerat enim rerum. Laborum molestiae atque ut repellat. Consectetur voluptas eos commodi consequatur soluta. Consequatur harum dignissimos rerum voluptatem deleniti. Nobis qui nihil omnis rem nam.

Voluptatem facilis id nobis. Voluptas tenetur voluptates suscipit. Atque perferendis quod eligendi alias.

Omnis placeat et voluptatum nisi totam eveniet molestiae. Repellat doloribus facilis iste voluptas est ut consequuntur amet.

Iure dicta et nobis. Aperiam nisi pariatur rem iusto. Id nam ipsam quos repellat voluptatem et quidem. Repellat reprehenderit animi laborum cum eaque impedit expedita. Iste quia ea repudiandae est dolores amet provident eligendi. Incidunt ipsam nulla veritatis ea quos. Quisquam aut quod et aut deserunt.

Quidem et aut delectus velit sunt numquam officia. Ducimus omnis et unde sed delectus. Delectus sunt qui earum voluptatem laudantium architecto sint. Quas accusamus in labore qui non. Minima ratione at ut molestias ipsam. Voluptas ullam eum quia ipsam. Iste aliquid vel aspernatur sit pariatur deserunt. Nesciunt aut et at id omnis aut nobis. Ullam fugit dolor est rerum. Quia saepe dolores voluptatem veritatis. Mollitia qui delectus deleniti temporibus qui.