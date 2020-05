Salzbergen. Angesichts der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Salzbergen vor Wochen vorsorglich für die Bevölkerung wiederverwendbare Mund-Nase-Schutzmasken bestellt. Diese sind nun geliefert worden und werden am Donnerstag, 7. Mai, verteilt. Dies hat die Gemeinde mitgeteilt.

