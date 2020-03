Pastorin Daniela Uhrhan-Holzmüller installierte vor der Neuenkirchener Kirche einen Kreuzweg auf hölzernen Pulten. Foto: Conny Rutsch

Neuenkirchen. Ein Kreuzweg ist eingerichtet um die Christophoruskirche in Neuenkirchen. „Ich lade Sie ein, inne zu halten und Jesus auf seinem Weg zum Kreuz zu begleiten“, schreibt Pastorin Daniela Uhrhan-Holzmüller in ihrem einleitenden Brief an die Gemeinde, der an der Kirchentür hängt – gleich neben der ersten Station der Leidensgeschichte Jesu.