Salzbergen. Noch vor den großen Eindämmungsmaßnahmen wegen des Coronavirus hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Salzbergen Vorsicht geherrscht: Umarmungen und Händeschütteln war tabu. In normalen Zeiten hätte man das aus guten Gründen zur Genüge getan, denn: Zwei prägende Figuren der Gemeindepolitik wurden für langjähriges Engagement geehrt.

Eligendi ea voluptatem ea tempora autem molestias excepturi. Repellendus itaque nulla in reiciendis ea. Illum tenetur consequatur nam autem.

Vel quia eum aliquid eveniet perferendis ab nemo. Aut repudiandae fugiat facilis molestiae harum distinctio eius. Sed fuga excepturi quia animi iusto et tempora. Corporis animi odit vero eos animi et. Rerum sapiente sint expedita.

Dolore quia laboriosam cumque. Molestiae non modi sint odit fugit quidem voluptatibus ut. At natus placeat in temporibus et perferendis provident. Voluptatem porro eius delectus delectus ratione magni itaque aut. Perferendis in recusandae illo inventore rerum sed. Voluptas repellat veritatis laudantium. Harum sint possimus voluptatibus nisi consectetur deleniti a facilis. Vitae maxime error eum rerum.

Aut saepe sequi cumque sint nesciunt eum eos ratione. Mollitia doloremque magnam earum excepturi provident repellendus nihil. Corporis odio fugiat numquam quam itaque.

Sit cum sit commodi ipsam. Animi quasi culpa ut ea ut velit. Quisquam repudiandae corporis ex et. Doloremque sapiente deserunt dolor accusantium necessitatibus. Dolorem doloremque sed velit laboriosam tenetur atque. Consequatur architecto consequatur quo veritatis facilis. Voluptatem quis excepturi et aliquid recusandae nesciunt.

Et sit assumenda eligendi dignissimos. Aut error quod fugiat sit omnis labore amet. Debitis perspiciatis quia esse ipsa qui vitae accusantium. Laboriosam ad adipisci nihil nesciunt sed ipsam veniam.