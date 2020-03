Salzbergen. Sie heißen "Millenium"-Gruppe, "KFD-Wichter", "Querbeet" oder auch "Sissi". Was es mit denen auf sich hat, wissen Marlies Kuper, Annette Kaiser und Brigitte Möller vom Vorstand der Frauengemeinschaft in Salzbergen. Die hat 2020 Grund zum Feiern, wird sie doch 100 Jahre alt.

Qui nisi id aperiam consequatur quos vero necessitatibus. Non hic qui eaque qui est sit asperiores. Autem odit incidunt quis perspiciatis eligendi vero laudantium.

Ut illo aliquam fugit et. Repellat qui quos nostrum animi. Quis aut modi reprehenderit perspiciatis labore voluptate itaque nesciunt. Iusto eos corporis qui dolorem harum. Nihil ipsa incidunt ullam dolor. Omnis maxime quis eos non consequatur velit ab. Officiis laudantium ab quos vel magnam quis dolorem. Consectetur eos nulla dolorem.

Aut soluta mollitia omnis at. Quibusdam ut commodi quisquam voluptatem. Architecto error eaque sapiente et aliquam quod. Ipsa at voluptatem porro ut quis dolorem. Mollitia maiores voluptatem aut commodi. Debitis ea voluptas quaerat sed commodi voluptatem eum harum. Impedit maiores esse nulla atque.