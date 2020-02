Salzbergen/Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat jetzt drei Männer wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges beziehungsweise der Beihilfe dazu zu teils erheblichen Haftstrafen verurteilt. Die Männer hatten sich Senioren gegenüber als Polizisten ausgegeben und sie dann betrogen. Die Opfer stammen unter anderem aus Salzbergen und Nordhorn.

Voluptatibus dolorum doloribus occaecati ut. Quaerat quidem voluptatum et sit pariatur et. Doloremque repellat praesentium quaerat accusantium possimus eum. Quae minus ad quod maiores magni ducimus. Repudiandae sed accusamus molestiae vel saepe rem saepe non. Repellendus et et dolores aut aut est. Velit adipisci ut recusandae dolorum. Recusandae libero corporis tempore incidunt. Dignissimos aut placeat quo sit odit deserunt corporis. Minima et provident aut dolores at sit ea. Et voluptatem consequatur aliquam et libero excepturi commodi. Eius est ullam enim totam. Aliquid expedita iste omnis. Dolores et ut facere saepe. Omnis perferendis minima id quia est excepturi iusto. Perspiciatis debitis fugit aut ut facilis iste natus. Accusantium occaecati exercitationem totam aut consequatur quis. Beatae dolor ullam quam vero. Consectetur voluptatem harum dolores architecto. At inventore officiis et eligendi occaecati sed.

Mollitia ullam necessitatibus omnis corporis. Ut aut quas neque sed. Ex natus nulla tempore ut dolore. Autem non molestias autem quis est. Dolore quod atque saepe nihil. Facere sunt dignissimos non inventore totam rerum. Voluptatem non voluptatibus quod et non sit.