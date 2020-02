Ortskernsanierung in Salzbergen schreitet weiter voran CC-Editor öffnen

Die Ortskernsanierung in Salzbergen schreitet weiter voran. Foto: Mike Röser Noch gibt es Bauarbeiten im Salzbergener Ortskern. Beispielsweise wird derzeit der Brunnen vor dem Modegeschäft Kahle gestaltet. Foto: Mike Röser

Salzbergen . Verschiedene Projekte sind derzeit in der Gemeinde Salzbergen in Arbeit und im Bau. In der letzten Ratssitzung hat Bürgermeister Andreas Kaiser über den aktuellen Stand einzelner Vorhaben informiert.