Radfahrer bei Unfall auf B70 in Salzbergen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B70 ist ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Symbolfoto: dpa

Salzbergen. Bei einem Unfall auf der B70 in Salzbergen ist am Freitagnachmittag ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit.