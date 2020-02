Salzbergen. Auf der Mitgliederversammlung des Musikvereins Salzbergen ist Stephan Scholz einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Das hat der Verein mitgeteilt. Scholz übernimmt das Amt von Thomas Scheepers.

Scheepers bedankte sich bei den Anwesenden für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Verein. Ebenfalls bedankte sich der Musikverein bei ihm für die tolle Unterstützung und geleistete Arbeit in den letzten vier Jahren. Andreas Fehren wurde für Stephan Scholz zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Felix Pingel gab das Amt des Jugendvertreters ab, das übernimmt Miriam Puls. Weiterhin wurde Birgit Ungrun im Amt der Kassiererin bestätigt.

Auch in diesem Jahr begleitet der Musikverein die Messe am Ostermontag um 10.15 Uhr. Am Ende der Messe können Karten für das diesjährige Konzert erworben werden, das am 9. Mai um 19.30 Uhr in der Stadthalle Rheine stattfindet. Außerdem können bei der Volksbank und bei der Sparkasse Karten erworben werden. Die Preise liegen bei 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Damit das Konzert ein voller Erfolg wird, fahren die Musiker an einem Wochenende im März zum Alfsee, um dort gemeinsam zu proben. Außerdem freut sich der Verein über neue Musiker, sie können bei den Proben einfach vorbeischauen. Diese sind montags von 18 bis 19 Uhr fürs Vororchester und von 19.15 bis 21.15 Uhr fürs Hauptorchester.