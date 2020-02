Salzbergen. Vor 50 Jahren trat Willi Jansen als damals siebtes Mitglied in den SPD-Ortsverein Salzbergen ein und vertritt seitdem überzeugt seine sozialdemokratische Sicht auf die Dinge. Jetzt wurde der auf Kommunal- und seit 46 Jahren auch auf Kreisebene aktive Vollblutpolitiker ebenso wie zehn weitere verdiente Parteigenossen für langjährige und engagierte Mitgliedschaft in der SPD gewürdigt.

