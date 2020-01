In Salzbergen gibt es einen "Stadtplan to go" CC-Editor öffnen

Bürgermeister Andreas Kaiser und Marketingbeauftragte Stefanie Offermann präsentieren den neuen Salzbergener „Ortsplan to go“. Foto: Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Einen Weg oder eine Adresse per Ortsplan finden. Viele Besucher in fremden Orten nutzen dafür gerne noch die auf Papier gedruckte Version statt App. Diesen Gästen, aber auch anderen Interessierten möchte die Gemeinde Salzbergen mit einem neuen Angebot entgegenkommen - mit einem "Ortsplan to go".