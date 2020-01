Fahrradfahrer in Salzbergen mit einem Beil bedroht CC-Editor öffnen

Die Polizei konnte den Fahrraddieb schnell ermitteln. Foto: Polizei

Salzbergen. Ein in Salzbergen geraubtes Fahrrad ist nicht lange im Besitz des Täters geblieben. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Raub des Fahrrades am Sonntag gegen 4.05 Uhr in der Lindenstraße.