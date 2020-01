Salzbergen. Zwar ist Weihnachten vorüber, aber eine Überraschung der besonderen Art hielt die Bürgerstiftung Salzbergen zu Jahresbeginn für die Organisatoren einer Familienfreizeit der Kath. Kirchengemeinde sowie dem Familienzentrum Salzbergen für das Projekt „Kinder stark machen“ bereit. Beide erhalten als Sonderausschüttung jeweils 500 Euro aus der Verlosung der Bürgerstiftung.

