Salzbergen. Martin Rupprich und Johannes Steinforth sind seit 70 Jahren beim SV-Alemannia Salzbergen Mitglied. Der Sportverein ehrte insgesamt 44 Mitglieder für langjährige Treue.

Seinen Respekt und seine Anerkennung äußerte der Bürgermeister Andreas Kaiser im Mehrzweckraum des Clubhauses auf dem Sportgelände des SVA am Ahlder Damm.

Der SVA-Vorsitzende Christian Kunk freute sich, dass der Sportverein in 2019 sein 100-jähriges Jubiläum feiern konnte und blickte kurz in die Historie des SV Alemannia zurück. Gegründet wurde der Verein 1919 zunächst als reiner Fußballverein. Im Laufe der Jahre kamen viele weitere Abteilungen hinzu. Aktuell zählt der SVA über 2.200 Mitglieder und ist damit der drittgrößte Breitensportverein im Emsland.

Die Geschäftsführer der einzelnen Sparten berichteten von einem regen Vereinsleben, sportlichen Erfolgen und besonderen Highlights.

Günter Göcking, Geschäftsführer der Fußballjugendabteilung, warb vor allem für einen Anwärterlehrgang für Schiedsrichter. Er zeigte sich sehr besorgt über die zunehmenden verbalen und in Einzelfällen körperlichen Angriffe auf Schiedsrichter, die auch beim Amateurfußball vorgekommen sind und forderte von Spielern, Betreuern, Eltern und Zuschauern mehr Respekt und Anerkennung für die Leistungen der Schiedsrichter. „Zum Glück sind mir derartige Übergriffe in Salzbergen nicht bekannt. Ich möchte so etwas bei uns auf dem Platz auch nie erleben!“

Ehrungen beim SV Alemannia Salzbergen Langjährige Mitglieder 25 Jahre Mitgliedschaft:

Dirk Altevolmer, Stefanie Barkeling, Karina Dartmann, Kathleen Düsing, Kristof Friedrichsen, Thomas Gillmann, Tobias Hermeling, Matthias Keutz, Ralf Koppers, Niklas Koppers, Maurice Lambers, Sven Mammes, Monika Matern, Sven Möller, Christoph Nüße, David Poggemann, Philipp Striet, Lars Timmer, Antje van der Zee, Hendrik Wewel, Mechthild Wiesner, Christian Wilken, Christian Willemsen, Kerstin Woltermann 40 Jahre Mitgliedschaft: Frank Altenschulte, Holger Berning, Matthias Brüning, Detlef Giesen, Martina Jansen,Maria Jansen, Gisela Möller, Norbert Niemeyer, Klaus Resch, Helmut Schäfer, Frank Schäfer, Paul Seggering 50 Jahre Mitgliedschaft: Alfred Eden, Karl Elfert, Hubert Kopel, Helmut Wewel 60 Jahre Mitgliedschaft: Alfred Brinker, Heinz Wewel 70 Jahre Mitgliedschaft: Martin Rupprich, Johannes Steinforth

Eine schöne Besonderheit der Jubiläumsfeier war die Ehrung des Kreissportbundes für Vereinsmitglieder, die sich langjährig ehrenamtlich für den SVA engagieren. Harald Kuhr, Vizepräsident für Ehrenamt beim KSB Emsland, nahm sie vor. Folgende Vereinsmitglieder des SVA wurden vom Kreissportbund für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit geehrt: Carina Plüth, Anne Becke, Jula Becke, Elisabeth Beckersjürgen, Alina Farwick, Alexander Haking, Reinhold Hille, Simone Kappenberg, Jan Knoche, Laurin Lambers, Andreas Leifeling, Oliver Poggemann, Klaus Resch, Günter Schäfer und Judith Wargers.

Auf 50 Jahre Vereinszugehörigkeit können Alfred Eden, Karl Elfert, Hubert Kopel und Helmut Wewel zurückblicken, während Alfred Brinker und Heinz Wewel bereits 60 Jahre dem Verein die Treue halten. Ein besonderes Jubiläum konnten Martin Rupprich und Johannes Steinforth feiern. Sie gehören dem SVA nun schon seit 70 Jahren an.