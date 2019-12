Ziel von Einbrechern war in der Nacht zum Samstag eine Postfiliale an der Emsstraße in Salzbergen. Symbolfoto: Jörn Martens

Salzbergen. Einen Tresor haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag bei einem Einbruch in eine Postfiliale an der Emsstraße in Salzbergen erbeutet.