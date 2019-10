Etwa 10.000 Blumenzwiebeln der Firma Kuipers Emsbüren ließ die Bürgerstiftung Salzbergen von Salzbergener und Holstener Vereinen auspflanzen. Foto: Alfred Moeller

Salzbergen. 10.000 Narzissen- und Krokuszwiebeln sind an den Einfallstraßen der Gemeinde Salzbergen am Wochenende eingepflanzt worden. Mehr als 50 Helfer hatten sich am Bauhof eingefunden, um diese Aktion zu unterstützen. Zeitgleich hatten sich über 20 Personen in der Partnerstadt Krzanowice/ Kranowitz eingefunden, um dort 1000 Blumenzwiebel im Umfeld des neuen Heimathauses einzupflanzen.