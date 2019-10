Salzbergen. „Einsteigen, gleich geht’s los, neue Runde, wir starten, ab geht’s“ . In Salzbergens Ortskern findet vom 12. bis 14. Oktober die Herbstkirmes statt.

Besucher können sich laut Information der Gemeinde auf Kirmes-Klassiker, wie Autoscooter, Musikexpress, Breakdance, aber auch auf neue rasante Fahrgeschäfte wie „Disco-Swing und „Devil-Dance“ sowie auf Kirmes-Leckereien freuen. Vor allem der Spaß an den zahlreichen Ständen, Fahrgeschäften, Los- und Schießbuden soll für drei Tage im Mittelpunkt stehen. Die Luft wird an diesen Tagen von allerlei Gerüchen erfüllt sein: herzhaft, würzig, süß. Gebrannte Mandeln hier, gebratener Fisch dort. Auch die örtliche Gastronomie bietet leckere und süffige Spezialitäten an.

Los geht’s am Samstag bereits um 15 Uhr. Offiziell eröffnet die Kirmes am Samstagabend um 18 Uhr im Festzelt in der Bahnhofstraße mit feierlichem Fassanstich durch Bürgermeister Andreas Kaiser. Auch in diesem Jahr verlost die Gemeinde Salzbergen in Zusammenarbeit mit den Schaustellern mehrere „Salzbergener Chips-Tüten“, die Fahrchips im Wert von etwa 30 Euro enthalten und auf der Salzbergener Kirmes direkt eingelöst werden können.

Im Vorfeld erfolgt bereits die Ausgabe von Teilnehmerkarten in den örtlichen Kindergärten und Grundschulen, welche dann am Samstag ausgefüllt mitgebracht und in die große Lostrommel eingeworfen werden können. Damit auch Gäste von auswärts die Chance haben, eine „Salzbergener Chips-Tüte“ zu gewinnen, werden an dem Kirmesabend noch zusätzliche Karten zum Ausfüllen vor Ort ausgelegt. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Daten werden nur zur Abwicklung des Gewinnspieles verwendet. Sollte ein Gewinner während der Verlosung nicht anwesend sein, verfällt der Gewinn für ihn. Es wird neu ausgelost.

Weiter geht das bunte Kirmestreiben am Sonntag. Die örtlichen Händler laden zu einem gemütlichen Einkaufsbummel, von 13 bis 18 Uhr, ein. Der Kirmesmontag steht ganz im Zeichen der Familie mit familienfreundlichen Preisen an den Fahrgeschäften und Spielbuden. Ein weiteres Highlight am Montag ist der traditionelle Tanz für Jung und Alt im Festzelt. Hier kann ab 14 Uhr ausgelassen gefeiert werden.

Die innerörtliche Bushaltestelle „Am Bahnhof“ ist während der Kirmestage wieder in der Lindenstraße am Bahnhofstunnel zu finden.