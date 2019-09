Bis zum frühen Freitagmorgen musste die A30 gesperrt werden. Symbolfoto: Gerd Schade

Salzbergen. Mehrere Stunden lang voll gesperrt werden musste am späten Donnerstagabend und frühen Freitagmorgen die Autobahn 30 bei Salzbergen. Ein Sattelzug war in Höhe einer Nachtbaustelle in den Seitenraum geraten.