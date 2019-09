Das hat die Bürgerstiftung jetzt mitgeteilt. Als Stiftung von Bürgern für Bürger fördert sie bürgerschaftliches Engagement und setzt auf ehrenamtliche Beteiligung. So konnten in diesem Jahr wieder viele Projekte und Einzelmaßnahmen vor Ort gefördert werden.

Jetzt wird unter anderem die notwendige Sanierung der abgängigen Zaunanlage auf dem Gelände des Tennisclubs Rot Weiß Salzbergen finanziell gefördert. Eine Förderung erhält auch der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes für die Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen mit energiesparender LED-Technik in den Unterrichtsräumen im DRK-Vereinsheim an der Steider Straße.

Die Erneuerung der vom Bürgerschützenverein Salzbergen geführten historischen „Blauen Kirchenfahne“ wird ebenso gefördert wie das Feuerwehrmuseum für die Ausstellungsgestaltung im neuen Museumsgebäude. Bereits Mitte des Jahres erfolgte eine Unterstützung des Sportvereins Alemannia Salzbergen für die Verbesserung der Akustik im Schulungsraum auf dem Sportgelände am Ahlder Damm.

Auch für die Jüngsten zeigt die Bürgerstiftung Herz: So erhielt der Förderverein der Grundschule Mittel der Stiftung für die Anschaffung eines innovativen Hüpfspiels auf dem Schulgelände, und für das Planspiel „Kinderstadt Süßbergen“ wurden ebenfalls Mittel bereitgestellt. Eine Blumenzwiebelpflanzaktion steht noch im Oktober auf dem Programm der Stiftung. Unter Beteiligung von Verbänden und Vereinen werden am 19. Oktober 2019 insgesamt 10.000 Blumenzwiebeln im Gemeindegebiet gepflanzt. Diese sollen im nächsten Frühjahr für ein „blühendes Salzbergen“ sorgen.

Am 1. Oktober 2019 startet die von der Bürgerstiftung organisierte Tombola, die mit der Gewinnziehung beim Lichterfest endet. Lose zum Preis von zwei Euro sind in den Banken, im Rathaus sowie in verschiedenen Geschäften in Salzbergen erhältlich. Die Einnahmen aus der Verlosung kommen in vollem Umfang der Arbeit der Stiftung zugute.