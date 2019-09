Der abstrakten „Art Informel“ hat sich der Künstler Norbert Lipka aus Rheine verschrieben, dessen Bilder noch bis Ende November im Rathaus Salzbergen zu erleben sind. Foto: Anne Bremenkamp

Salzbergen. Fein vernetzte Farbspuren, krustige Oberflächen, Chaos und Struktur: In seinen Bildern, die noch bis Ende November in der Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ in Salzbergen zu erleben sind, betont der Künstler Norbert Lipka aus Rheine die individuelle Geste, die sich keinen festen Regeln unterwirft.