Salzbergen. Mit Durstlöschern und einer erfrischenden Dusche per Gartenschlauch oder Rasensprenger versorgten Anlieger vorbildlich die 340 Läufer, die den hochsommerlichen Temperaturen auf dem 15. Raffinerielauf und vorletztem Wertungslauf des EL-Cups in Salzbergen einfach davon liefen.

„SVA is here, SVA will win!“, riefen es die Cheerleader laut hinaus. Gewonnen hat der SVA mit seinem hervorragend durchorganisierten Laufevent schon längst die Anerkennung der Laufsportanhänger. Dies ist nicht zuletzt den mehr als 60 vereinseigenen Helfern, den ehrenamtlich Engagierten von DRK und FFW sowie den Sponsoren zu verdanken. Somit ist es der InLaWa-Abteilung des SVA Salzbergen in Kooperation mit der Raffinerie H&R ChemPharm auch im 15. Jahr wieder mit Bravour gelungen, Sport mit Spaß und Entertainment zu verbinden.

Was sich alles auf und auch an den Strecken der insgesamt fünf angebotenen Läufe zugetragen hat, darüber informierte kurzweilig Moderator Wolfgang Amberge. So erfuhren die begeistert anfeuernden Zuschauer, dass Heinz Leewe aus Rheine auch noch mit 78 Jahren locker der Hitze auf dem 5-Kilometer-Jedermannslauf trotzte, dass ein Postbote beim Paketausliefern zwischen all den Raffinerieläufern ein rasantes Tempo außerhalb jeder Konkurrenz hinlegte oder dass der kleine Pepe beim Bambini-Lauf über 600 Meter mit insgesamt 35 Kindern seine Mama an der Hand mit in den Zieleinlauf „zog“.

Beim Schülerlauf über 1300 Meter gingen 56 Kinder und Jugendliche an den Start. Es gewann Philipp Spieker (SC Spelle-Venhaus) in 4:52 Minuten und somit drei Sekunden vor Noah Möllenkamp. Der dritte Platz ging wie im Vorjahr an Jonas Poppe (4:57) vom SVA Salzbergen. Die Wertung der Mädchen führt die erst achtjährige Keerthana Viswanathan (LG Rheine-Elte) in 5:36 Min an. Zweite wurde Fleer Aafting in 5:41 und Dritte Milla Börgel (Arminia Ibbenbüren) in 5:50 Minuten.



Mit 159 Sportlern die größte Teilnehmerzahl verzeichnete der Fünf-Kilometer-Jedermannslauf, den Heiner Burrichter ((Blau-Weiß Lünne)in 18:45 Minuten knapp vor David Ginten (SC Spelle-Venhaus) in 18:51 Min und Kai Gerbrand (LG Papenburg-Aschendorf) in 19:15 Min für sich entschied. Bei den Frauen siegte Inke Sumbeck (LC Nordhorn) in 20:45 Minuten deutlich vor Linda Börgel-Siemon vom Marathon Ibbenbüren (21:43) und Nina Achter (22:01) vom TuS Haren.

Trotz der brütenden Hitze nahmen 88 Teilnehmer den Zehn-Kilometer-Hauptlauf in Angriff: Sieger wurde wieder einmal Thomas Otting (SV Concordia Emsbüren) in 35:33 Minuten. Der zweite Platz ging an seinen Trainingspartner und Lokalmatador Sebastian Heymann (SVA Salzbergen) in 37:26 Minuten. Dritter wurde Guido Bouwer (LG Nordhorn) in 39:08 Minuten. Als Vierte kam die Siegerin der Frauenkonkurrenz Anna Lechowicz (Sauerland Team) in 39:29 Minuten ins Ziel. Den zweiten und dritten Platz sicherten sich in 46:02 Minuten Kathy Heskamp (VfL Lingen) und in 46:44 Minuten Fine Göbe (Physioaktiv Meppen). Über die Fünf-Kilometer-Walking-Strecke machten sich zwei Walkerinnen auf den Weg.

Alle Ergebnisse und Bilder zum Raffinerielauf sind unter www.raffinerielauf.de einzusehen.