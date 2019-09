Salzbergen. Der Schützenverein Hummeldorf in der Gemeinde Salzbergen hat am Samstag die neue Fahne unter den Segen Gottes gestellt. Auch die Nachbarvereine waren bei der Fahnenweihe vertreten.

Die prächtigen Fahnen aller sieben Schützenvereine aus dem Kirchspiel Salzbergen umwehten imposant den geschmückten Festplatz an der Alten Schule in Hummeldorf, aber nur einer dieser aufwendig gearbeiteten Standarten wurde am vergangenen Samstag die einmalige, aber sehr erhabene Ehre der Fahnenweihe zuteil: Der neuen, aber aus der ältesten Fahnenfabrik Europas stammenden Fahne des Schützenvereins Hummeldorf e. V., dessen rund 200 Mitglieder sich angesichts des großen Ereignisses als hervorragende Gastgeber erwiesen.

Seit jeher ist die Fahne ein Symbol der Solidarität und des Zusammengehörigkeitsgefühls und das brachte auch der gemeinsame Aufmarsch aller Salzbergener Schützenvereine mit ihren Majestäten zum Ausdruck, die zu den Klängen des Musikvereins Salzbergens in Reih und Glied antraten. Dass Fahnen immer ein besonderes Heimatgefühl vermitteln und zudem auch ein Symbol der Liebe und Treue gegenüber Gott und den Menschen sind, das brachte Salzbergens Pfarrer Michael Langkamp im Rahmen eines festlichen Open-Air-Hochamts unter sommerlichem Himmel vor vielen hundert Gästen zum Ausdruck. In seiner eindrucksvollen Predigt hieß es: „Die feierliche Weihe einer Schützenvereinsfahne ist immer etwas ganz Besonderes, denn sie gibt Auskunft über das Leben, das Handeln, den Glauben und die Wertvorstellungen derer, die hinter dieser Fahne marschieren.“

Christliches Kreuz ist deutlich zu sehen

Auch die neue Fahne der Hummeldorfer und deren ureigener Symbole nach dem Vorbild ihrer historischen Fahne aus dem Jahr 1947 seien von einer tieferen Bedeutung. Langkamp unterstrich: „Das Symbol des Hirsches und des Eichenlaubes steht für Beständigkeit, Naturverbundenheit und Heimatliebe. Und auch das christliche Kreuz ist deutlich zu sehen. Der 1862 gegründete Schützenverein Hummeldorf hat sich bis heute Gottes- und Nächstenliebe, gute Überlieferung und Bewahrung der Traditionen auf die Fahnen geschrieben.“

Über die adäquate Nachfolge der historischen und weiterhin sorgsam im Fahnenschrank aufbewahrten, aber dank zahlloser Wind- und Wetter-Einsätze schon sehr brüchigen und verschlissenen Fahne freute sich Hummeldorfs Schützenvereinsvorsitzender Frank Duitz ebenso wie über die finanzielle Unterstützung einer großzügigen Spenderschar sowie über die große Resonanz aus den Reihen der Nachbarvereine. Das zeige, dass Schützen über alle Vereinsgrenzen hinweg miteinander verbunden seien. „Mit der neuen Vereinsfahne setzt der Schützenverein Hummeldorf ein markantes Zeichen der Einheit und der Verbundenheit und schafft damit einen eigenen Mittelpunkt, um den sich die Mitglieder versammeln“, würdigte auch Salzbergens Bürgermeister die Initiative der Schützengemeinschaft, bevor schließlich friedlich, fröhlich und ausdauernd der Geselligkeit gefrönt, bis so manch beseelter Schützenbruder am späten Abend oder auch erst am frühen Morgen mit seiner ganz eigenen „Fahne“ wieder nach Hause zurückgekehrt ist.