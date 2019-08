Salzbergen. Der Kirchenchor St. Cyriakus Salzbergen erwartet nach der Sommerpause neue Mitglieder. Darauf hat der Chor in einer Presseerklärung verwiesen.

"Das ist für bisher Unentschlossene, die gerne in Gemeinschaft singen, der ideale Zeitpunkt, um sich gemeinsam mit den angekündigten Neuzugängen dem Chor anzuschließen", heißt es in der Mitteilung.Obwohl der Salzbergener Chor mit über 50 aktiven Sängerinnen und Sängern für die nächsten Jahre gut aufgestellt ist, hat die Gewinnung neuer Mitglieder nach wie vor höchste Priorität, um das über 160-jährige Kulturgut des Vereins auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Allein in den letzten fünf Jahren wurden über 30 neue Mitglieder gewonnen, die nach wie vor mit großem Engagement dabei sind. "Das spricht für die gute Harmonie in einer tollen Gemeinschaft, in der das Miteinander zwischen Jung und Alt hervorragend funktioniert", heißt es weiter in der Erklärung.

Auch der weltliche Gesang kommt nicht zu kurz

Selbstverständlich sieht der Kirchenchor den Schwerpunkt seines Wirkens in der vierstimmigen Mitgestaltung von Gottesdiensten, insbesondere zu den kirchlichen Hochfesten, wie zum Beispiel zu Weihnachten und Ostern. Aber auch der weltliche Gesang kommt in den Chorproben und insbesondere bei den geselligen Veranstaltungen, wie beim Maigang, beim Sommer- oder Chorfest, nicht zu kurz.

Die wöchentlichen Übungsabende und die Auftritte des Chores werden von Luise Grottke aus Rheine geleitet, die eine instrumentale Ausbildung für Klavier, Orgel, Violine und Flöte sowie für Gesang vorweisen kann. Von der Qualität ihrer Arbeit mit dem Chor konnten sich zahlreiche Zuhörer/innen unter anderem beim letztjährigen Weihnachtskonzert überzeugen.

Chorproben grundsätzlich dienstags

Wer also gerne in Gemeinschaft singt, ist mit Freunden und Bekannten zur Chorstunde am Dienstag, 3. September, aber gerne auch zu einem späteren Termin, herzlich willkommen, auch wenn es nur zum "schnuppern" sein sollte. Die Chorproben finden grundsätzlich dienstags von 19:30 Uhr bis 21.15 Uhr im Gemeindezentrum statt. Notenkenntnisse sind nicht Voraussetzung zum Mitsingen; es muss auch nicht vorgesungen werden. Weitere Informationen zu den vielfältigen Aktivitäten des Kirchenchores St. Cyriakus Salzbergen sind im Internet unter www.chor-salzbergen.de zu finden. Für Fragen steht der Vorsitzende des Chores, Alfred Kaiser, unter Tel. 05976 7733 ebenso wie alle anderen Chormitglieder gerne zur Verfügung.