15. Raffinerielauf steigt am 31. August in Salzbergen

Zum 15. Raffinerielauf am 31. August freuen sich Kristina Moll und Martin Kappenberg vom Vorbereitungsteam wieder auf viele begeisterte Läufer. Foto: Anne Bremenkamp

Salzbergen. Der Startschuss zum 15. Raffinerielauf in Salzbergen, der auch der vorletzte Wertungslauf des EL-Cups sein wird, fällt am Samstag, 31. August, um 14.45 Uhr vor der Oberschule am Bruchweg. Veranstalter ist die Inlawa-Abteilung (Inliner-Laufen-Walken) des SVA Salzbergen in Kooperation mit der Raffinerie H&R Chempharm.