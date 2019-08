Zu drei Streckentest vor dem Raffinerielauf 2019 laden die Organisatoren ein. Foto: SV Alemannia Salzbergen

Salzbergen. Der 15. Raffinerielauf wird am Samstag, 31. August 2019, um 14.45 Uhr in Salzbergen gestartet. Die Organisatoren des SVA Salzbergen bieten dabei eine interessante schnelle Strecke an, die vorab getestet werden kann.