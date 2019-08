Sportbegeisterte Frauen treffen sich in Salzbergen CC-Editor öffnen

Laden ein zum Frauensporttag (von links). Michael Koop (Präsident KSB Emsland), Petra Altevolmer (SV Salzbergen), Inga Fatmann (Vizepräsidentin Vereinsentwicklung - KSB Emsland), Christine Kleppe (Gleichstellungsbeauftragte Salzbergen), Petra Menger (AOK Niedersachsen) und Andreas Kaiser (Bürgermeister Gemeinde Salzbergen). Foto: Patrick Vehring

Salzbergen. Der Kreissportbund Emsland (KSB) und die Gemeinde Salzbergen laden alle sportbegeisterten Frauen zum „Interkulturellen Frauensporttag" ein. Er findet am Samstag,7. September, von 9 bis 16 Uhr in der Dreifachsporthalle in Salzbergen (Bruchweg 23) statt.