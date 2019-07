Salzbergen. Der Brand eines Stoppelfeldes im Salzbergener Ortsteil Steide, der auch auf ein angrenzendes Waldstück übersprang, hat am Mittwoch gleich mehrere Feuerwehren beschäftigt.

Zunächst sei die Meldung über das Feuer in Stovern, circa zwei Kilometer von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt, bei der Leitstelle in Steinfurt eingegangen, erklärte Robin Casper, Sprecher der Feuerwehr Salzbergen. "Daher waren auch die Kameraden aus Neunkirchen zuerst vor Ort." Die Leitstelle aus Meppen alarmierte die Feuerwehr Salzbergen dann um 14.03 Uhr. Gebrannt habe ein Stoppelfeld auf einer Fläche von 150 mal 50 Metern. "Die Flammen sind dann in den Wald gelaufen", sagte Casper. Dieser habe auf einer Ausdehnung von 150 mal 150 Metern gebrannt.





Gegen 16 Uhr sei das Feuer dann gelöscht gewesen, erklärte Casper. Der Einsatz hätte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet werden können. "Obwohl keine Flammen mehr zu sehen waren, mussten wir das Unterholz und den Boden im Wald auf mögliche Glutnester kontrollieren", erklärte Casper. Dazu seien Kräfte nachalarmiert worden, um die Feuerwehrleute vor Ort teilweise ablösen zu können. Während der Löscharbeiten war die Straße zwischen Salzbergen und Neuenkirchen voll gesperrt. "Die Wasserversorgung lief über diese Straße", nannte Casper als Grund.

Raffinerie unterstützt mit Drohne

Im Einsatz war neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Neuenkirchen und Salzbergen auch mit zwei Fahrzeugen die Freiwillige Feuerwehr aus Emsbüren. Unterstützung bekamen die rund 70 Feuerwehrleute von der Werksfeuerwehr der H&R-Raffinerie aus Salzbergen. "Diese hat zur erkundung aus der Luft ihre Drohne zur Verfügung gestellt", sagte Caspar. Außerdem waren die Polizei und ein Rettungswagen vor Ort.