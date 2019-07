Rheine . Zur Abiturientia 2019 des Dionysianum in Rheine gehören auch 23 junge Menschen aus Emsbüren, Salzbergen und Spelle. Sie bekamen im Rahmen einer Feierstunde zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ihre Zeugnisse.

Aus Emsbüren, Salzbergen und Spelle erhielten ihr Abiturzeugnis: Chiara Bertling, Luca Maurice Bertling, Lea Elisabeth Brinkers, Helen Brüning, Jorina Bunning, Nele Giesen, Sophie Grothus, Michelle Hofmann, Dorina Jansen, Tim Kopel, Daniela Kuper, Jan Leifeling, Amelie Poggemann, Christopher Bernd Sauren, Hannes Seggering, Luca Stratmann, Amelie Weidlich, Lisa Wurms.



Zuvor hatte in der Pfarrkirche St. Dionysius der ökumenische Dankgottesdienst stattgefunden. Dieser orientierte sich an dem Leitgedanken „An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit!“ in Anlehnung an den Song der Band Die Toten Hosen. Das anschließende Fest fand in der Stadthalle statt.

Der Bürgermeister der Stadt Rheine, Peter Lüttmann, mahnte die Abiturientia „die in der Schule erworbene Handlungsfähigkeit zu nutzen“ und „die Zukunft mitzugestalten“. Schulleiter Oliver Meer wandte sich in seiner Abiturfestrede direkt an die Abiturientia: „Sie gewinnen viel Neues, aber Sie werden uns fehlen!“ Die Rede vor der Übergabe der Reifezeugnisse gebührte dem Abschlussjahrgang selbst. Rosa Bröskamp vom Abschlussjahrgang ließ die Zeit ihres Jahrgangs am Gymnasium Revue passieren.

Dann war es soweit: Die Übergabe der Hochschulzeugnisse als Höhepunkt des Festaktes. Zuerst wurde verdienten Schülerinnen und Schülern gedankt und dann die Preisträger ausgezeichnet: Die Schülervertretung dankte Hagen Hintz, Rosa Bröskamp, Hannah Schrief und Marina Richter für ihre langjährige Tätigkeit. Paul Käschner wurde für sein langjähriges Engagement im Bereich der Tontechnik bei Konzerten und Schulgottesdiensten geehrt. Sophie Hetche und Lisa Wurms wurden für die besten Abiturleistungen im Fach evangelische Religion ausgezeichnet.

Den Hermann-Rosenstengel-Preis für besonderes Engagement im Schulleben erhielt Rosa Bröskamp. Nermin Mohammad wurde im Fach Philosophie ausgezeichnet. Für das beste Abitur im Fach Deutsch wurde Hannah Schrief ausgezeichnet. Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker erhielt Marina Richter, während Jaqueline Westen den Preis für das beste Abitur im Fach Mathematik erhielt. Zuletzt wurden Jaqueline Westen und Ben Berlin für das beste Abitur (mit der Durchschnittsnote 1,0) ausgezeichnet.