Salzbergen. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die Gemeinde Salzbergen ihre polnische Partnerstadt Krzanowice und es gibt regelmäßige gegenseitige Besuche. Zuletzt machte sich eine Delegation des Gemeinde-Partnerschaftsverein (Gepav) auf den Weg, um dem befreundeten Pfarrer Wilhelm Schiwon an dessen 80. Geburtstag zu gratulieren.

Laut Mitteilung des Vereins ist Pfarrer Schiwon den Salzbergenern durch die unzähligen Hilfssendungen bekannt. Der Pfarrer war bis zur seiner Pensionierung vor fünf Jahren 36 Jahre Pfarrer der St. Wenzel Gemeinde. In seiner Eigenschaft als Pfarrer war er auch Direktor der Caritas in der Region Ratibor und somit Ansprechpartner der Organisatoren der Aktion „Polenhilfe", einer Kooperation der KFD, der Kolpingsfamilie und des Gepav.

An seinem Ehrentag überreichten Dieter Stein, Walter Greskamp und Hans Stein die besten Glückwünsche, und ein Präsent, das aus emsländischen Spezialitäten bestand. An dem Ehrentag zelebrierten die Pfarrer aus dem Dekanat Ratibor zusammen mit dem Jubilar die hl. Messe in der Pfarrgemeinde. Nach dem Gottesdienst trafen sich dann alle zu einem gemütlichen Abschluss im Pfarrhaus.